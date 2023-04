Il ministro degli Esteri: "Arriveranno a Ciampino tra le 18 e le 19"

Dopo la partenza nella notte da Khartoum e lo scalo a Gibuti, gli italiani evacuati dal Sudan arriveranno in Italia oggi pomeriggio. A fornire i dettagli della seconda fase dell’operazione è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri a Lussemburgo.

“Tutti gli italiani che volevano lasciare il paese sono ora a Gibuti e rientreranno a Roma con un volo dell’Aeronautica militare verso le 18-19 all’aeroporto di Ciampino. Stanno tutti bene”, ha detto il titolare della Farnesina specificando che “l’Italia ha aiutato anche cittadini di altri paesi a lasciare il Sudan”.

Rimasti in Sudan alcuni volontari di emergency e qualche missionario

“Voglio ringraziare l’unità di crisi della Farnesina e tutti i militari che hanno partecipato all’operazione di evacuazione, naturalmente anche la nostra intelligence grazie a una cooperazione tra tutti questi queste branche dello Stato è stato possibile salvare tutti i nostri cittadini”, ha precisato il vicepremier. “Sono rimasti alcuni, volontari di Emergency, credo qualche missionario, che non hanno voluto lasciare il paese quindi era una loro libera scelta”, ha aggiunto.

“Io ho continuato a parlare anche restare in contatto con i due leader delle fazioni che si stanno combattendo che hanno entrambi garantito l’incolumità dei convogli degli italiani e così è stato”, ha spiegato Tajani. “Hanno rispettato l’impegno che avevano preso con me quindi gli ho anche ringraziati perché hanno permesso al al nostro convoglio di arrivare sano e salvo all’aeroporto e questo è un fatto molto positivo. Salvare le vite umane era la nostra priorità. E’ stata un’operazione difficile e complicata rischiosa ma e andato tutto per il verso giusto”.

