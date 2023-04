L'annuncio del presidente Biden. L'Italia lavora per far uscire 200 concittadini

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che l’evacuazione militare del personale dell’ambasciata statunitense in Sudan è stata completata ed è tornato a chiedere la fine di una violenza “inconcepibile”. Biden ha ringraziato le truppe che hanno svolto la missione per mettere la sicuro personale americano in Sudan, mentre Washington ha chiuso a tempo indeterminato la missione statunitense a Khartoum.

I membri dello staff sarebbero stati trasportati in aereo in una località segreta in Etiopia. Le truppe statunitensi hanno condotto l’operazione mentre i combattimenti in Sudan, che hanno causato più di 400 morti, mettono la nazione a rischio di collasso e potrebbero avere conseguenze ben oltre i suoi confini.

L’Italia lavora all’evacuazione di 200 connazionali

Nel frattempo l’Italia lavora all’evacuazione di 200 connazionali. Il piano è stato approntato dall’Esercito e dall’Aeronautica, in collaborazione con la Farnesina. Il trasferimento, a quanto si apprende, avverrà via Gibuti, dove sono già presenti un contingente e strutture militari italiane. L’organizzazione è affidata al Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo

