Il ministro al Salone del Mobile di Milano

Il 25 aprile “celebrerò la Liberazione del nostro Paese, starò un po’ in famiglia, e lavorerò, come lavorerò il 1° maggio e come lavoriamo perché gli italiani ci pagano per farlo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Salone del Mobile di Milano. Sulle parole di ieri del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto: “Non commento, io sono ministro delle Infrastrutture, il mio obiettivo è sbloccare i cantieri, creare lavoro e sicurezza. I cittadini mi pagano per questo, non per commentare”.

