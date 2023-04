Il presidente della Campania: "Non mi convincono le strumentalizzazioni e gli ideologismi"

“Il ministro dell’Interno è pienamente convinto che sia irrinunciabile il principio della solidarietà e della difesa della vita per chi sta in mare. Ho parlato con lui della mia proposta: sono assolutamente convinto che sul tema delle migrazioni dobbiamo trovare una posizione unitaria come Italia. Non mi convincono le strumentalizzazioni e gli ideologismi che abbiamo registrato negli anni passati”. Così il presidente di regione Campania, Vincenzo De Luca, a Napoli a margine del forum ‘La legalità come chiave di sviluppo’ presso la stazione marittima di Napoli.

