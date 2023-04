Il presidente di regione Campania: Abbiamo bisogno di gente che sappia fare impresa e realizzare utili"

“Se tu sequestri i beni e non sei in grado di gestirli stai creando le condizioni per un fallimento e per una perdita di credibilità, anche dell’operazione di confisca. Ho fatto anche un’altra proposta: creiamo una sorta di ‘cassa per il Mezzogiorno’ per la gestione dei beni confiscati, almeno per fare i lavori strutturali. Poi per la gestione bisogna rivolgersi a imprenditori. Un’istituto romano centrale che possa fare anche le gare per dare anche in proprietà ai privati i beni confiscati“. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, alla stazione marittima di Napoli a margine del Forum sui beni confiscati. “L’idea di trattenere nel patrimonio pubblico e vedere chi e come deve gestire è un’idea fallimentare: abbiamo bisogno di gente che sappia fare impresa e sappia realizzare utili“, ha aggiunto.

