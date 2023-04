Il presidente della Campania: "Voi avete roba di esportazione nostra"

La battuta del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, con i rappresentanti della Lombardia al forum ‘La legalità come chiave di sviluppo’ presso la stazione marittima di Napoli. Mentre questi raccontano le misure che la Lombardia sta adottando in tema di beni confiscati, De Luca dice: “Pure voi avete beni confiscati? Ma è sempre roba di esportazione nostra, non c’avete nulla“.

