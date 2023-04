“Nessuno ha fatto guerra con nessuno. Voi vi inventate le palle solo per fare un po’ di ammuina. Non abbiamo litigato con nessuno, dove diavolo l’ha visto questo litigio? Voi non sapete neanche leggere”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del forum ‘La legalità come chiave di sviluppo’ presso la stazione marittima di Napoli, a chi gli chiedeva se avesse ‘litigato’ con il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi dopo i tagli della regione al teatro Mercadante. “Ovviamente io sono io, Manfredi è Manfredi, e ognuno dice quello che pensa, ma questo non significa litigio”, ha aggiunto De Luca.

