I due ministri erano presenti in occasione della Giornata Nazionale del Mare

(LaPresse) Nello Musumeci e Gennaro Sangiuliano in visita al Parco Archeologico sommerso di Bacoli e Pozzuoli. Il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare e il ministro erano presenti in occasione della Giornata Nazionale del Mare.

