La responsabile del dipartimento Università del sindacato eletta nel Consiglio universitario nazionale

Fabiana Bernabei, responsabile del dipartimento Università della UIL RUA, è stata appena eletta nel Consiglio universitario nazionale. “Questa elezione è fondamentale per la nostra organizzazione sindacale perché ha dimostrato che il nostro modo di vedere e pensare il sistema dell’università italiana pubblica è entrata nel panorama delle università italiane. Pe noi è un monito per portare avanti il lavoro sul territorio, ascoltare le persone e portare dentro al Cun il malessere che oggi vivono i lavoratori dell’Università. Dobbiamo riportare entusiasmo e valorizzare le persone. Questa sarà la nostra mission”, ha detto Bernabei. “Abbiamo la possibilità di guardare a questi territori ed essere più appetibili per il personale che in ben 51 atenei ci ha votato”, è invece il commento dei Attilio Bombardieri, segretario generale della UIL RUA. “La priorità nei confronti del ministero – sottolinea poi Bernabei – sarà quella di valorizzare il personale tecnico amministrativo degli atenei, dobbiamo riavere quella dignità che ci è stata tolta ad esempio nella elezione del Rettore”. “Il personale non può essere ‘pesato’, non siamo carne da macello – aggiunge il segretario Bombardieri – noi siamo una delle tre componenti del settore universitario e dobbiamo avere lo stesso peso nella scelta della nuova governance delle varie università italiane”.

