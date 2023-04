Alla manifestazione anche Giuseppe Conte

Cgil e Uil in piazza a Roma, in vista della mobilitazione generale annunciata contro i provvedimenti del governo in materia di lavoro, superbonus e codice degli appalti. Presente alla manifestazione anche il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. “Sono qui anche i lavoratori edili per affermare la necessità che il lavoro deve essere sicuro – ha detto il segretario della Cgil Landini – Stiamo correndo il rischio di non rispettare gli impegni presi per il Pnrr”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata