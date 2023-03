Il voto è previsto intorno alle 18

Il dl Superbonus, in discussione nell’Aula della Camera, dovrà tornare in commissione Finanze per un passaggio. Poi, intorno alle 18-18.30, il governo porrà la questione di fiducia. E’ quanto viene riferito al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Bankitalia: “Sforzo per incentivi futuri”

“Andrà fatto uno sforzo per disegnare incentivi in materia di efficienza energetica che siano stabili nel lungo periodo – dovendo produrre effetti coerenti con gli impegni presi dall’Italia in ambito europeo – e sostenibili per le finanze pubbliche, che siano efficienti ed efficaci, cioè in grado da un lato di massimizzare la quota di investimenti aggiuntivi e dall’altro di avere un impatto significativo su una quota ampia del patrimonio immobiliare e che siano anche equi, tali da concentrare le risorse sulle famiglie più bisognose”. Lo ha detto Pietro Tommasino, economista della Banca d’Italia, nel corso dell’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia alla Commissione Bilancio della Camera. Tra i possibili incentivi futuri Tommasino suggerisce di considerare anche “l’intervento diretto”, evidenziando che “nel nostro paese l’investimento pubblico nel settore dell’edilizia sociale è in rapporto al Pil inferiore a quello medio della Ue”.

