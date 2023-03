L'approvazione definitiva al decreto sui crediti fiscali è attesa per martedì 4, poi il passaggio al Senato

Con 185 voti favorevoli e 121 contrari, la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul Dl Superbonus, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti fiscali maturati con i lavori edilizi. Lunedì è prevista la discussione sugli ordini del giorno alla quale seguiranno, nella giornata di martedì, le dichiarazioni di voto conclusive e la votazione finale sul provvedimento. Il provvedimento passerà quindi all’esame del senato (deve essere convertito in legge entro il 17 aprile).

Il decreto legge che ha bloccato, di fatto, dallo scorso 17 febbraio, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura con cessione del credito derivante dai bonus edilizi in luogo della detrazione diretta della detrazione, fa registrare dopo il passaggio in commissione Finanze una serie di deroghe e proroghe al repentino stop del beneficio. Allentamenti che riguardano, soprattutto, la messa in sicurezza dei crediti acquisiti prima del 17 febbraio scorso e casi di riguardanti aree e categorie sociali svantaggiate.

