Il garante del Movimento 5 stelle sul suo blog: "Salvaguarda animali e pianeta. L'Italia è la prima nazione al mondo a dire no al cibo sintetico"

“La #Carnecoltivata è il futuro“. Lo scrive su Twitter il garante del M5S Beppe Grillo, pubblicando sul suo blog il link a un documentario sulla carne sintetica. “Qualche tempo fa ho visto questo interessantissimo documentario sulla carne coltivata. Dopo la notizia paradossale di ieri, prendetevi del tempo e informatevi”, spiega Grillo sul blog, ribadendo: “La carne coltivata in laboratorio è il futuro, per la salvaguardia degli animali e del nostro pianeta“.

La #Carnecoltivata è il futuro. Prendetevi del tempo e informatevi. https://t.co/sP1qlodwch — Beppe Grillo (@beppe_grillo) March 30, 2023

“‘L’Italia è la prima nazione al mondo a dire no al cibo sintetico e alla cosiddetta carne sintetica: i prodotti di laboratorio non garantiscono a nostro avviso qualità né benessere, né la tutela della nostra cultura e della nostra tradizione’. È questa la decisione presa dal Governo”, scrive Grillo anche su Facebook, continuando: “Eppure questi alimenti, autorizzati già in altri paesi, sono tutt’altro che sintetici, e rappresentano una concreta alternativa agli allevamenti intensivi e alla macellazione, poiché per essere prodotti non richiedono la sofferenza e la morte di nessun animale”.

