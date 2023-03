La nuova scadenza è contenuta in un emendamento riformulato al decreto governativo. Altri sei mesi per concludere la spesa beneficiando del 110%

Le abitazioni unifamiliari che hanno effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 avranno tempo fino al 30 settembre 2023 per concludere la spesa beneficiando del 110%. La nuova scadenza è contenuta in un emendamento riformulato al dl Superbonus, approvato dalla commissione Finanze della Camera. Inizialmente previsto per il 30 marzo, si era proposto di spostare il termine al 30 giugno 2023, ma ora il governo ha proposto uno spostamento in avanti che la commissione ha accolto.

Mef respinge ipotesi F24 per crediti incagliati

Il Mef, intanto, respinge l’ipotesi dell’uso degli F24 per sbloccare i crediti incagliati dei bonus edilizi. “Genererebbe sostanziali e rilevantissimi problemi di cassa“, ha detto il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, esprimendo parere contrario agli emendamenti proposti sul tema dai deputati della Commissione Finanze della Camera.

