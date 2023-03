Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra in un video sui social dopo la bagarre in Aula e il botta e risposta con la premier

Angelo Bonelli rimette al loro posto i sassi che aveva prelevato dal letto del fiume Adige. “Sono qui dove sono stato una settimana fa per documentare gli effetti drammatici della siccità, sono qui sul fiume Adige”, spiega in un video sui social il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, protagonista nei giorni scorsi di un botta e risposta a riguardo con Giorgia Meloni.

“Alcuni giorni fa avevo preso dei ciottoli per mostrarli in Parlamento – dice ancora Bonelli -. Come avevo promesso li ricollocherò dove li ho presi ma la presidente Meloni non ha risposto in Parlamento alla richiesta di dire cosa il governo volesse fare contro il cambiamento climatico e la siccità, la risposta è stata un’incredibile risata”. Meloni aveva detto a Montecitorio: “Non sono Mosè”. Bonelli commenta: “Non è stata lei, ma nemmeno Mosè, a prosciugare l’Adige: si chiama cambiamento climatico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata