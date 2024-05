Il ministro degli Interni è in visita al Memoriale della Shoah nel capoluogo meneghino

Matteo Piantedosi in visita a Milano parla di sicurezza dopo i recenti gravi casi di cronaca avvenuti nel capoluogo lombardo, dove un poliziotto è stato gravemente ferito a Lambrate, mentre un altro ha aperto il fuoco per fermare un uomo intento a lanciare pietre in Stazione Centrale. “È una delle analisi che abbiamo fatto con i responsabili delle forze di polizia. Milano ha sicuramente delle particolarità sul versante della sicurezza perché all’esistenza di fenomeni si contrappone anche un benessere storico, un grande senso civico della cittadinanza. Quindi i problemi sono sicuramente acuiti. Quindi sì c’è un problema di sicurezza, nel senso che va gestita. Questi ultimi episodi dove si è visto la polizia frapporsi tra il problema e il cittadino e in un caso l’operatore di polizia è anche stato vittima. Questo è un segnale che io offro alla città di grande impegno che stanno mettendo in campo gli operatori della sicurezza rispetto ai problemi che ci sono”, ha detto il capo del Viminale a margine della sua visita al Memoriale della Shoah a Milano.

