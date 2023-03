La premier alla Camera: "Da quando sono al governo salvate in mare 36500 persone"

“Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro, delle volte al di fuori dei nostri confini nazionali, e raccontare al cospetto del mondo di fronte all’enorme sforzo che stiamo facendo che invece lasceremmo morire bambini nel Mediterraneo è una calunnia non del governo, ma una calunnia nei confronti dello Stato italiano”. Così la premier Giorgia Meloni nelle repliche alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. “Ai colleghi sfugge la conseguenza di questo dibattito: dall’inizio del mio mandato l’Italia ha salvato 36500 persone in mare”, ha aggiunto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata