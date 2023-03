La premier e la presidente della Commissione Europea hanno condiviso l'urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione e la conferma di un pieno sostegno del Consiglio Europeo all'Ucraina

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua l’attività di preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Dopo la conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la premier ha sentito oggi il Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al centro dei colloqui, informa una nota di Palazzo Chigi, “l’agenda per il vertice di Bruxelles: la priorità di un pieno sostegno del Consiglio Europeo all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Ue di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati”. Con Mitsotakis, inoltre, “si è convenuto di approfondire ulteriormente le già intense relazioni bilaterali”. Con von der Leyen, invece, “è stata condivisa l’urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione, sottolineata dal Presidente della Commissione Europea nella sua lettera di ieri ai Leader UE, in sintonia con le priorità italiane sul tema”.

“Buona telefonata con la premier Giorgia Meloni sulla migrazione prima del Consiglio Ue. Dobbiamo continuare ad agire in modo rapido e coordinato. Questo è il modo in cui finora abbiamo ottenuto solidi progressi. Abbiamo discusso della necessità di sostenere i partner nordafricani, prevenire partenze irregolari e perdite di vite umane in mare”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Good phone call with PM @GiorgiaMeloni on migration ahead of #EUCO

We need to keep acting in a fast and coordinated way. This is how we achieved solid progress so far.

We discussed the need to support North African partners, prevent irregular departure and loss of life at sea.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 21, 2023