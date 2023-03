L'aggiornamento ai Ventisette dopo il vertice del 9 febbraio

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha inviato una lettera ai Ventisette per aggiornarli in vista del vertice di giovedì sulle misure intraprese in materia di migrazione dopo il vertice sul tema del 9 febbraio.

All’interno alcune raccomandazioni e proposte per affrontare il tema migranti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata