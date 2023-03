La segretaria del Pd a Milano: "È una battaglia fondamentale in un Paese come il nostro"

“Sulla lotta alla mafia serve uno sforzo in più e anche questo chiediamo a tutte le istituzioni e anche al governo”. Lo ha detto la segreteria del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione a Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. “Qui ci sono molti amministratori – ha aggiunto – che scelgono ogni giorno la lotta contro la criminalità organizzata, contro le mafie, contro la corruzione. Questa è una battaglia fondamentale in un Paese come il nostro perché la corruzione e l’infiltrazione economica delle mafie nell’economia, oltre che nelle istituzioni, quando ci arriva, sono un elemento che aumenta le diseguaglianze in questo Paese”. “Massima deve essere la guardia delle istituzioni e della politica tutta. Trasversalmente nell’impegno a contrastare questi fenomeni”, ha concluso Schlein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata