La segretaria del Pd a Milano: "Serve una grande operazione di trasparenza e controllo"

“Sappiamo che in momenti di difficoltà economica gli strumenti che ci diamo per contrastare l’infiltrazione delle mafie nell’economia legale devono essere ulteriormente rafforzati. E purtroppo non stiamo vedendo questo. Non si fa alzando il tetto del contante, non si fa agendo per indebolire le tutele della legalità nel codice degli appalti. Lo si fa con una grande operazione di maggiore trasparenza e controllo, di maggiore formazione, fin dalle scuole e dentro le pubbliche amministrazioni, con una battaglia che è anche culturale”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione a Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

