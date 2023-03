Il sindaco al corteo nel capoluogo lombardo per la Giornata della memoria

“Milano è ancora a centro di tanti interessi economici, e ciò è un bene ma questo attirerà anche tanti malintenzionati. Gli anticorpi che ci siamo fatti in questi anni attraverso errori e incertezze del nostro percorso ci aiuteranno”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala al corteo per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie in corso nel capoluogo lombardo. “Quest’anno è il trentesimo anniversario della strage di via Palestro e il decimo anniversario delle esequie di Lea Garofalo, per noi importantissime” dice ancora Sala. “Quindi abbiamo tante ragioni per essere in tanti in piazza adesso” a Milano. Non bisogna cadere nell’indifferenza, dice Sala, “come ricorda sempre Liliana Segre”. E conclude: “Tornare a Milano dopo 13 anni è molto importante”

