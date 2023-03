La segretaria del Pd alla manifestazione di Libera in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie

Anche Elly Schlein, segretaria del PD, è arrivata di buon mattino al corteo di Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie. Schlein è in testa al corteo, accanto al sindaco Beppe Sala, e al primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore.

