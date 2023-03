Il ministro dell'Economia sulla crisi dell'istituto bancario svizzero: "I mercati adesso mi pare si siano calmati"

“Riteniamo che le ripercussioni sul sistema bancario italiano siano insignificanti”. Lo dice il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti a margine all’evento di Intesa Sp su Italia e riforma della governance europea, a una domanda su impatto crisi di Credit Suisse sull’Italia. “Mi pare che adesso i mercati si siano un attimino calmati. Credo che la situazione in Europa sia sotto controllo. Soprattutto per il sistema bancario italiano siamo tranquilli. Siamo in contatto costante con le autorità di regolazione”, risponde Giorgetti ai cronisti sulle recenti crisi bancarie.

Calibrare rialzo tassi, evitare problemi stabilità finanziaria

Il rialzo dei tassi della Bce? “Va calibrato con molta attenzione perché aumentare i tassi di interesse è utile per domare l’inflazione ma può causare qualche problema alla stabilità finanziaria”. Lo dice il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti all’evento di Intesa Sp su Italia e riforma della governance europea, a margine ai cronisti, sulle recenti crisi bancarie far cui Credit Suisse.

Da nuova governance cambio approccio a politiche bilancio

“A livello interno la nuova governance implicherà un cambio di approccio alle politiche di bilancio” sottolinea il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti all’evento di Intesa Sp su Italia e riforma della governance europea.

“La proposta della Commissione offre l’opportunità di superare alcuni dei limiti delle regole di bilancio vigenti, in particolare automatismi e parametri uniformi che hanno finora limitato lo spazio di azione delle politiche di bilancio alla ricerca di soluzioni di breve periodo. A livello interno la nuova governance implicherà pertanto un cambio di approccio alle politiche di bilancio e al modo di programmare e realizzare riforme e investimenti”, ha spiegato Giorgetti all’evento di Intesa Sanpaolo a Milano.

