Chiusura in negativo per i mercati di Tokyo: l'indice Nikkei ha fatto segnare un -1,17%. Piazza Affari apre in ribasso -0,94%

Mercati azionari asiatici in calo dopo l’annuncio dell’acquisizione, dopo giorni di caos, di Credit Suisse da parte di Ubs, in una settimana in cui è attesa la riunione della Federal Reserve per decidere su ulteriori possibili aumenti dei tassi di interesse. In ribasso Shanghai, Tokyo e Hong Kong. Ieri le autorità svizzere hanno annunciato che Ubs acquisirà la sua rivale minore mentre le autorità di regolamentazione cercano di alleviare le preoccupazioni in merito al sistema bancario a seguito del crollo delle americane Silicon Valley Bank e Signature Bank. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha perso il 2,8% a 18.967,52 punti e il Nikkei di Tokyo ha lasciato sul terreno l’1,2% a 26.990,25. L’indice Shanghai Composite ha perso meno dello 0,1% a 3.247,41 dopo che venerdì la banca centrale cinese ha liberato denaro aggiuntivo per i prestiti riducendo la quantità di denaro per le riserve bancarie. Il Kospi di Seoul è sceso dello 0,6% a 2.382,03 e l’S&P-ASX 200 di Sydney ha perso l’1,4% a 6.900,00.

Nel frattempo le banche centrali hanno annunciato sforzi coordinati per stabilizzare i prestatori, inclusa una struttura per prendere in prestito dollari Usa se necessario. Gli investitori temono che le banche stiano crollando sotto la tensione di aumenti dei tassi inaspettatamente rapidi e consistenti nell’ultimo anno per raffreddare l’attività economica e l’inflazione. Ciò ha causato la caduta dei prezzi delle obbligazioni e di altri beni sui loro libri contabili, alimentando il disagio per la salute finanziaria del settore. “Gli investitori stanno aspettando di vedere dove si deposita la polvere sulla saga bancaria prima di fare qualsiasi mossa audace”, ha dichiarato Stephen Innes di SPI Asset Management in un rapporto. Il governo svizzero ha riferito che Ubs acquisirà Credit Suisse per quasi 3,25 miliardi di dollari dopo che il piano che prevedeva un prestito fino a 54 miliardi di dollari dalla banca centrale svizzera non è riuscito a rassicurare investitori e clienti. Negli Usa gli enti regolatori hanno cercato di calmare le acque intorno al sistema bancario: la Federal Reserve ha affermato che le banche a corto di liquidità preso in prestito circa $ 300 miliardi dalla Federal Reserve nella settimana fino a giovedì.

Separatamente, la New York Community Bank ha accettato di acquistare una parte significativa della fallita Signature Bank in un accordo da 2,7 miliardi di dollari, ha dichiarato la Federal Deposit Insurance Corp. domenica scorsa. La Fdic ha affermato che $ 60 miliardi di prestiti della Signature Bank rimarranno in amministrazione controllata e dovrebbero essere venduti in tempo.

Chiusura in calo a Tokyo, Nikkei -1,17%

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo: l’indice Nikkei ha fatto segnare un -1,17% a 27.013,59 punti.

Piazza Affari apre in ribasso, Ftse Mib -0,94%

Apertura in ribasso per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che perde lo 0,94% a 25.255 punti base.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata