La deputata dem: "Valorizzare le esperienze riformatrici di questa gloriosa tradizione politica"

“Credo che il Partito Democratico, per ritrovare una vocazione compiuta di Governo e di alternativa, debba dialogare con il forum socialista anche per valorizzare tutte quelle esperienze riformatrici che hanno fatto parte di questa gloriosa tradizione politica. Il riformismo socialista è una cultura politica che noi del Pd spesso non abbiamo riconosciuto a dovere. Spesso è stata dimenticata, occultata e in alcuni casi persino demonizzata. Credo non ci abbia portato fortuna. In Europa ci diciamo socialisti ma in Italia facciamo fatica a riconoscere questo elemento che è parte della nostra storia” così la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle a margine del convegno “Il tempo nuovo del riformismo socialista” alla Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio a Roma.

