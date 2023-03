La segretaria Pd al congresso Cgil: "Sotto certa soglia è sfruttamento"

“Al congresso della Cgil al centro c’è il tema del lavoro, anche ieri alla Camera abbiamo ricordato che questo è un Paese in cui il lavoro si è impoverito e si è reso sempre più frammentato e più precario. Ci batteremo per un salario minimo. Perché sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro perché è sfruttamento”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine del XIX congresso nazionale della Cgil a Rimini.

