Il segretario: "Mi incontrerò con Cisl e Uil per decidere le iniziative da mettere in campo"

“Questo congresso ha trovato la possibilità di lanciare un’azione unitaria del sindacato, proprio perché sul terreno delle riforme noi vogliamo che vengano fatte tenendo conto dei bisogni delle persone, che siano discusse con i lavoratrici e i lavoratori e con le organizzazioni sindacali. E proprio nei prossimi giorni io mi incontrerò con i segretari di Cisl e Uil proprio per decidere quali iniziative mettere in campo, in termini di assemblee ma anche di scendere in piazza”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Rimini dopo la sua rielezione a capo del sindacato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata