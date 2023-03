Roberto Gualtieri ha parlato anche della preoccupazione per l’ordine pubblico in vista della partita dei quarti di Europa League che vedrà la Roma ospitare gli olandesi del Feyenoord, i cui tifosi sono già stati protagonisti di incidenti nella capitale. “Proprio oggi ho chiamato il ministro Piantedosi esprimendo la mia preoccupazione per questo incontro che viene alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma – ha detto il sindaco della capitale dopo aver incontrato il governatore del Lazio, Francesco Rocca – Ho chiesto al ministro di valutare a partire dall’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord. Ho chiesto di avere un atteggiamento duro, a tutela della città di Roma e del Paese soprattutto perché abbiamo visto gli episodi di violenza gravi e a maggior ragione per un momento così delicato per la città. Ho trovato piena disponibilità da parte del ministro”.

