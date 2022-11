Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini: "Inizio lavori in 2 anni"

Nella manovra di bilancio che sarà portata in Consiglio dei ministri lunedì 21 novembre, si parlerà di una struttura di cui si discute da 54 anni: il Ponte sullo Stretto di Messina.

“Sarà un esempio del genio italiano e dell’ingegneria italiana” ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo ad Ariccia, in provincia di Roma, alla cerimonia di riapertura al traffico del Ponte Monumentale Pio IX. “Sarà il ponte a campata unica più grande del mondo” le parole del segretario della Lega.

Ad Ariccia (Roma) per la riapertura al traffico del Ponte Monumentale Pio IX. Grazie al lavoro degli operai e dei tecnici da oggi la comunità di questa splendida città avrà un nuovo Futuro. (1/2) https://t.co/eO2wOoZpvt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 17, 2022

A proposito del Ponte sullo Stretto di Messina, “lunedì verrà riattivata la società Stretto di Messina. Là c’è un altro ponte che conto di far partire come lavoro dopo 50 anni. I tempi? Io conto che in questa legislatura partano i lavori però serve anche l’Alta velocità per arrivare a Reggio Calabria. Sicuramente, partire con i lavori nell’arco di due anni perché c’è un progetto da rivedere”. Salvini ha aggiunto che “Nessuno può promettere un ponte in 5 anni, soprattutto con un ponte a campata unica da 3,3 chilometri. Io sarò il 5 dicembre a Bruxelles per chiedere anche che l’Europa faccia la sua parte, che partecipi a un progetto che non è siciliano. Non è la Messina-Reggio Calabria, ma la Palermo-Berlino”, ha concluso.

