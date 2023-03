La ministra in città per la Borsa Mediterranea del Turismo

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè inaugura la XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d’Oltremare di Napoli e parla delle violenze ultras in città in occasione della partita di Champions tra la squadra partenopea e l’Eintracht Francoforte. “Se si potesse evitare non lo so, è un peccato che uno sport così importante come il calcio per colpa di pochi cretini o delinquenti ci rovini l’immagine“. le parole di Santanchè.

