La segretaria del Pd: "Crediamo in un'equità di sistema in cui valga la progressività fiscale"

“Dalle prime cose che abbiamo visto siamo estremamente preoccupati perché è una delega che sembra andare nella direzione di aumentare i divari: togliere un ulteriore scaglione, passando da 4 a 3 aliquote e in prospettiva proporre la flat tax come modello, ricordo che abbassare le tasse anche ai ricchi rischia di far mancare i servizi ai poveri”. A dirlo è Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a margine del XIX congresso nazionale della Cgil a Rimini. “Noi invece crediamo nella direzione opposta, vogliamo provare a costruire un’equità di un sistema in cui valga la progressività fiscale per cui chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere degli altri”, ha concluso Schlein.

