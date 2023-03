Il governatore della Campania: "Centri di accoglienza in Africa gestiti da Onu"

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha partecipato al Museo di Capodimonte a Napoli all’inaugurazione della mostra “Gli spagnoli a Napoli”. Con lui il direttore del Museo, Sylvian Bellenger, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A margine dell’evento De Luca ha incontrato la stampa rispondendo alle domande sull’emergenza migranti. “Io ho cominciato a fare una piccola proposta che potrebbe essere utile se ci decidessimo a fare cose concrete e non solo propaganda, in modo particolare con questo Governo. Ho proposto di avere dei centri di accoglienza in Libia, in Tunisia, nella fascia nordafricana ma anche in Turchia, centri gestiti e governati dalle Nazioni Unite “, ha affermato il governatore.

