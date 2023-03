Foto dall'archivio

Le dichiarazioni dei portavoce della Commissione dopo il naufragio al largo della Libia nel quale risultano ancora decine di dispersi

Tiene banco il tema di migranti dopo il tragico naufragio al largo della Libia, per il quale ancora ci sono dispersi. Interviene l’Unione europea: “Una parte del sostegno dell’Ue alla Libia è cercare di potenziare le capacità di gestione delle frontiere della Libia, proprio perché vediamo che non sempre i libici hanno tutti i mezzi e hanno bisogno di un rafforzamento delle loro capacità. Recentemente ci sono state le prime barche aggiuntive che sono state consegnate in Italia nell’ambito del programma di gestione delle frontiere. Arriveranno altre barche, non abbiamo ancora una tempistica”. Lo ha detto la portavoce della Commissione, Ana Pisonero, nel briefing quotidiano con la stampa.

“L’operazione Irini non può operare in acque libiche. Le azioni e le operazioni di ricerca e salvataggio nelle acque territoriali libiche sono consentite solo per le navi libiche, non per l’operazione”, ha detto invece il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, nel briefing quotidiano con la stampa. “Le navi dell’operazione Irini stanno pattugliando solo in un’area specifica che è stata determinata dall’accordo di tutti gli stati membri e quest’area non è dove passano le principali rotte migratorie”, ha precisato. “L’operazione è stata progettata e approvata dagli stati membri per vigilare l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite sulla Libia. Questo è il compito principale dell’operazione”, ha spiegato.

