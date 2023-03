Bertolaso è stato confermato alla guida del Welfare

Sette assessori a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia, 1 a Lombardia Ideale e 1 tecnico, ossia Guido Bertolaso al Welfare. E’ la composizione della nuova giunta della Regione Lombardia annunciata in conferenza stampa dal governatore Attilio Fontana, per un totale di 16 assessori, di cui 5 donne. A questi si aggiungono 4 sottosegretari, uno a testa per Noi Moderati, Lega, FdI e FI. Guido Bertolaso confermato assessore al Welfare, Marco Alparone (FdI), vicepresidente e assessore al Bilancio. Sono i primi due nomi della nuova giunta lombarda annunciati in conferenza stampa dal presidente della Regione Attilio Fontana.

Fontana: “coalizione esce molto rafforzata”

“La coalizione esce da questo confronto molto rafforzata”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annunciando la giunta. Nei vari incontri “abbiamo creato le migliori condizioni per una giunta di qualità e il più possibile rappresentativa dei territori. Gli assessori sono quasi tutti persone che hanno vinto le loro battaglie elettorali, ha aggiunto Fontana.

Tutti i nomi della giunta

Ecco la composizione della nuova giunta regionale della Lombardia, come annunciato in conferenza stampa dal presidente rieletto Attilio Fontana. Marco Alparone (FdI) assessore al Bilancio e finanza e vicepresidente, Guido Bertolaso al Welfare, Romano La Russa (FdI) Sicurezza e protezione civile, Alessandro Beduschi (FdI) Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Barbara Mazzali (FdI) Turismo, marketing territoriale e moda, Paolo Franco (FdI) Casa e housing sociale, Franco Lucente (FdI) Trasporti e mobilità sostenibile, Francesca Caruso (FdI) Cultura, Claudia Maria Terzi (Lega) Infrastrutture e opere pubbliche, Elena Lucchini (Lega) Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandro Fermi (Lega) l’Università, ricerca e innovazione, Massimo Sertori (Lega) Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo. Guido Guidesi (Lega) Sviluppo economico, Simona Tironi (Forza Italia) Istruzione, formazione, Gianluca Comazzi (Forza Italia) Territorio e sistemi verdi, Giorgio Maione (Lombardia Ideale), Ambiente e clima. A questi si aggiungono 4 sottosegretari: Lara Margoni (FdI) Sport e giovani, Raffaele Cattaneo (Noi Moderati) Relazioni internazionali ed europee, Mauro Piazza (Lega) Autonomia e rapporti con il consiglio regionale e Ruggero Invernizzi (Forza Italia) Controlli, patrimonio e digitalizzazione.

