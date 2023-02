La nuova segretaria: "Il popolo dem è vivo e ha una linea chiara. Ci chiede di cambiare davvero"

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. La deputata dem ribalta – ed è la prima volta che accade – il risultato dei circoli e vince ai gazebo su Stefano Bonaccini. Quando sono l’80% le schede scrutinate il governatore dell’Emilia Romagna è al al 46,2% e la sua sfidante al 53,8%.

“Abbiamo vinto! Sono immensamente grata. Abbiamo fatto insieme una piccola grande rivoluzione. Anche questa volta non ci hanno visto arrivare“, esulta Schlein dopo aver ricevuto le telefonate di Bonaccini e Letta. “Il popolo democratico è vivo e ha una linea chiara. Ci chiede di cambiare davvero“, scandisce. La leader manda subito due messaggi chiari. Il primo al partito: “Un messaggio molto forte e caloroso lo voglio mandare a Stefano Bonaccini. Ringraziandolo e facendogli i complimenti per il confronto molto alto e rispettoso che abbiamo avuto. Lavoreremo insieme per l’unità del paese e del partito, non possiamo permetterci altro. Sarò la segretaria di tutti”. L’altro è per il Governo: “Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l’opposizione in Parlamento e in tutto il Paese”, assicura.

Poco prima della mezzanotte Bonaccini riconosce la sconfitta: “Ho sentito Schlein e le ho fatto i complimenti e l’in bocca al lupo per il grande impegno che assume, voglio che da qui si levi un grande abbraccio per lei”, esordisce. Il governatore si affretta a mantenere le promesse fatte nel corso della campagna congressuale: “Sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunità del Partito Democratico. Da domani tutti a dare una mano per il rilancio del Pd”, assicura. Bonaccini analizza i meriti della rivale: “Lei è stata più capace di me a dare un senso di rinnovamento all’interno del partito democratico – ammette – Adesso tocca a Elly e tocca a lei indicare la strada con cui fare andare avanti il Partito democratico”.

Le reazioni alla vittoria di Schlein

Le reazioni dei big non si fanno attendere: “Auguri ad Elly Schlein segreteria del #Pd. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione #primariepd #WilPD”, scrive il segretario uscente Enrico Letta. “Un’onda travolgente cui nessuno credeva. Un’onda di speranze, di rabbia, di orgoglio, di entusiasmo che ha portato il popolo democratico a scegliere di farsi guidare verso il futuro da una giovane donna. “Oggi inizia davvero una nuova storia”, gongola Dario Franceschini. “Una vittoria netta. Un messaggio chiaro. Grazie ad Elly Schlein per avere fatto l’impresa.

Grazie ai nostri militanti e agli elettori che hanno reso possibile questa bella giornata. Grazie a Stefano Bonaccini per il messaggio unitario delle sue parole di questa sera”, gli fa eco Andrea Orlando. “Stasera è nato il nuovo Pd. È stato giusto crederci. Ora al lavoro, tutti insieme, per costruire l’alternativa alla destra”, scrive su Twitter Roberto Speranza.

I renziani, intanto, preparano le contromosse: “Penso che da domani nella politica italiana cambieranno molte cose. Si apre una stagione molto interessante per i riformisti“, cinguetta sibillina la deputata di Iv Maria Elena Boschi.

