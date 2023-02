Secondo fonti dem, a metà dello spoglio, la deputata sarebbe avanti di quattro punti percentuali

Chiusi i seggi per le primarie del Pd, è iniziato lo spoglio dei voti della sfida tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. A metà dello spoglio, con circa 500mila schede scrutinate, la deputata dem sarebbe avanti di quattro punti percentuali. Lo si apprende da fonti di entrambi i comitati.

Letta arrivato al Nazareno

Il segretario del Pd uscente Enrico Letta è arrivato al Nazareno. È ancora in corso lo spoglio delle schede per eleggere il nuovo leader dem tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Alto Adige, Schlein avanti

Arrivano i primi dati dall’Alto Adige sulle primarie del Pd. Secondo quanto riferiscono fonti del partito, il totale dei votanti è di 2.362, con 2.348 schede valide, 3 schede nulle e 11 schede bianche. 1.480 le preferenze per Elly Schlein, 868 quelle per Stefano Bonaccini. I dati non sono ancora definitivi.

Bologna: Schlein al 59% in città, Bonaccini avanti in provincia

Sono in arrivo i primi dati della Federazione provinciale del Pd di Bologna. Elly Schlein è in testa con il 59% dei voti a Bologna; Stefano Bonaccini, invece, tiene nella provincia dove è avanti con il 56% delle preferenze. Ancora parziale, invece, il risultato della Regione.

Provenzano: “Anche in Sicilia ha vinto Schlein”

“Anche in Sicilia ha vinto Elly Schlein”. Lo scrive su Twitter il deputato Pd Peppe Provenzano.

Affluenza attorno al milione di votanti

“Stiamo ultimando la raccolta dei dati dell’affluenza, mancano ancora i dati di alcune regioni e di alcune grandi città, ma è ragionevole pensare che l’affluenza sarà attorno al milione di votanti”. Lo ha detto la presidente della commissione nazionale congresso del Pd al Nazareno Silvia Roggiani

Orlando: “In Liguria ha vinto Schlein”

“In Liguria ha vinto Elly Schlein”. Lo scrive su Twitter il deputato Pd Andrea Orlando.

Comitato Schlein: “Vinto a Napoli e Bologna”

“Abbiamo vinto a Napoli e Bologna”. Così fonti del comitato Schlein.

Comitato Schlein: “In vantaggio in 14 regioni”

“Siamo in vantaggio in 14 regioni”. È quanto filtra dal comitato di Elly Schlein mentre è in corso lo spoglio per la segreteria Pd.

Comitato Schlein Milano: “Risultato travolgente”

“Siamo molto soddisfatti del dato travolgente di Elly Schlein nella città metropolitana di Milano. Elly ha saputo interpretare la voglia di cambiamento e confidiamo che il dato nazionale lo confermi. Questi dati e questa fiducia ci responsabilizzano sul futuro per rispondere alle speranze e alle attese di un vero cambiamento”. Così una nota del comitato Schlein Milano.

Nardella: “Partita aperta, spoglio lungo che durerà tutta la notte”

“La partita è aperta. Lo spoglio sarà molto lungo: dovremmo aspettare tutta la nottata. I dati arrivano lentamente, ma dai primi risultati è una bella sfida aperta”. È il primo commento del sindaco di Firenze, Dario Nardella, fatto a Bologna al comitato a favore del candidato alla segreteria, Stefano Bonaccini, alla luce dei primi risultati.

Fonti dem: “Partita aperta, sarà una lunga notte”

“Dai primi dati la partita è aperta, sarà una lunga notte”. Così fonti Pd mentre è in corso lo spoglio per eleggere il nuovo segretario Pd.

Schlein arrivata a comitato, accolta da applausi

Elly Schlein è arrivata al comitato allestito allo Spazio Diamante di Roma. La candidata dem è stata accolta da applausi e entusiasmo.

Youtrend, Schlein sopra il 60% a Roma e Milano

Secondo i dati parziali raccolti da Youtrend Elly Schlein sarebbe avanti nelle province di Roma e Milano. A Roma, secondo Youtrend, Schlein sarebbe al 63,2% (657 voti) e Bonaccini 36,8% (382 voti). A Milano e provincia Schlein sarebbe al 68,8% (3.094 voti) e Bonaccini 31,2% (1.402 voti).

Nardella: “Superato milione voti, straordinaria prova partecipazione”

“Più di un milione di voti alle #PrimariePD Una straordinaria prova di partecipazione democratica e di vitalità!”. Lo scrive su Twitter Dario Nardella, coordinatore della mozione Bonaccini.

