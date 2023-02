L'ex Segretario del Consiglio dei ministri alla camera ardente in Campidoglio a Roma

“Poche volte ho visto un tributo che fosse un plebiscito. È come se giovani e vecchi di questo Paese si fossero inchinati tutti di fronte a Maurizio Costanzo”. Così Gianni Letta, alla camera ardente di Maurizio Costanzo questa mattina in Campidoglio a Roma. “Ho di lui un ricordo bello e positivo – ha affermato – ha raccolto nella vita tutto ciò che di importante ha seminato. Ha capito il potere della tv prima di altri, l’ha fatto proprio e l’ha gestito bene, con intelligenza e umanità come un sovrano illuminato. Maurizio Costanzo è la televisione“. Letta è arrivato accompagnato dal figlio Giampaolo.

