Così il ministro dell'Interno: "Il quadro normativo per la loro gestione è un po' complicato"

“I minori stranieri non accompagnati sono una delle afflizioni dell’incremento degli arrivi che stiamo registrando in questi mesi. Il quadro normativo per la loro gestione è un po’ complicato e registriamo nel dramma che accompagna il loro percorso di vita il fenomeno della scomparsa”. A dirlo è il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi a margine della conferenza per la presentazione della relazione annuale del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse che si è tenuta al Ministero dell’Interno. “Non basta emozionarsi quando le persone partono, quando le persone si mettono su una nave ma poi bisogna essere in grado di sapersene occupare. Quindi la sostenibilità che come Governo andiamo presentando su questi fenomeni è fotografata anche da questo aspetto”.

