Siena, 21 mag. (LaPresse) – Travolto da un’auto, è morto Ilvo Bianconi, 78 anni, padre di Francesco Bianconi, frontman del gruppo Baustelle. L’incidente è avuto lunedì pomeriggio attorno alle 18 a Montepulciano, in provincia di Siena: per l’uomo, colpito dall’automobile mentre camminava, non c’è stato nulla da fare nonostante i repentini soccorsi. Sul luogo dell’incidente, oltre ad alcuni familiari di Bianconi avvisati dalla Polizia Municipale, è andato anche il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini (lui stesso, in passato, bassista dei Baustelle). Ilvo Bianconi era molto conosciuto a Montepulciano: aveva sempre seguito da vicino la carriera artistica del figlio Francesco, che si è trasferito per lavoro a Milano ma che tornava spesso dalla sua famiglia a Montepulciano. Sulla dinamica dell’incidente è stata aperta una indagine.

