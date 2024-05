Milano, 21 mag. (LaPresse) – Secondo Procura e guardia di finanza di Milano ci sarebbero stati “interessi di carattere personale” per far sì che “uno dei due loghi di Milano-Cortina 2026” oggetto di un “televoto” pubblico e presentato per la prima volta sul palco della finale del Festival di Sanremo, vincesse sull’altro “in violazione dell’idea stessa di una ‘giuria popolare'”. E’ quanto emerge dagli atti dell’inchiesta per corruzione turbativa d’asta che riguarda gli ex manager della Fondazione Milano Cortina, Vincenzo Novari, Massimiliano Zuco e l’imprenditore Luca Tomassini. La votazione pubblica sarebbe stata gestita “a livello tecnologico” dalla società Vetrya di Tomassini nei cui confronti Zuco avrebbe fatto pressioni “non giustificabili” per il suo ruolo e “funzioni” nella Fondazione. A vincere è stato il logo ribattezzato ‘Futura’ alternativo alla proposta ‘Dado’ sempre presentata all’Ariston. Nel comunicato stampa ufficiale del 30 marzo 2021 il Coni parlò di un emblema olimpico “scelto attraverso una votazione popolare online” per “la prima volta nella storia dei Giochi”. Dalle carte dei pm di Milano non emerge se effettivamente le pressioni abbiano favorito il simbolo vincitore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata