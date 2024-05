Sei mesi per i ragazzi dai 18 ai 26 anni con la possibilità anche di scegliere il servizio civile

Proposta di legge della Lega alla Camera per reintrodurre la leva obbligatoria. Il testo ‘Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina’, annunciato dal deputato Eugenio Zoffili, prevede una leva di sei mesi per ragazzi e ragazze tra i 18 e 26 anni, su base regionale e con la possibilità di scegliere tra il servizio civile o militare. “I partecipanti al servizio civile si occuperanno della tutela del patrimonio culturale e naturale, di soccorso pubblico e Protezione civile – ha spiegato Zoffili, contattato da LaPresse – I nostri ragazzi potranno inoltre optare per un’impiego e una formazione nell’ambito militare“. E ha aggiunto: “La Lega anche attraverso questa proposta guarda al futuro e al bene dei giovani e dell’Italia, con semplice e concreto buonsenso”.

Salvini: “Depositata proposta, effetti molto positivi”

“Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia. Ne sono convinto. È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi“, ha scritto su Facebook il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini.

