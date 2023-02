Il giudizio del sindaco di Milano sulle elezioni regionali: "Così non funziona"

“Continuo a parlare con rispetto di Moratti, apprezzo la sua determinazione. La cosa che non ha funzionato è che in tempi troppo brevi è passata da potenziale candidata del centrodestra, a potenziale candidata del centrosinistra, a flirtare con Bossi, questo non funziona”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala a proposito dei risultati delle elezioni regionali in Lombardia. “Non è stato un giudizio sulla persona quanto l’incomprensibile posizionamento”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata