Il sindaco di Milano commenta i risultati delle elezioni regionali

“Non posso che essere molto molto soddisfatto per come è andata a Milano, perché è andata veramente bene. Credo sia il momento di andare oltre i luoghi comuni, come quello della sinistra della Ztl: abbiamo vinto in tutta la città”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala dopo i risultati delle elezioni regionali in Lombardia. Nel risultato complessivo regionale, ha vinto il candidato di centrodestra Attilio Fontana.

