La senatrice dem: "Abbiamo provato a parlare a tanti mondi differenti"

“Chiaramente dire che siamo contenti sarebbe sbagliato, però dobbiamo segnalare il risultato del Partito Democratico che tiene, che cresce e che allo stesso tempo ha provato a parlare a tanti mondi differenti”. Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd, a Milano al comitato elettorale di Pierfrancesco Majorino, dopo i risultati delle regionali che indicano la vittoria del centrodestra. “Qualcuno ha detto di no, però a questo qualcuno diciamo la cosa non è andata così bene: mi riferisco ovviamente al Terzo Polo che ha deciso di non fare alcun tipo di percorso per sconfiggere questa destra”, ha aggiunto.

