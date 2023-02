Il ministro in vista del Consiglio Europeo

“Ci sarà confronto al Consiglio Europeo. In preparazione di questo consiglio il presidente Meloni si è confrontato con tutti i paesi europei mi sembra che l’Italia abbia un ruolo centrale, rappresentarla come isolata non corrisponde nemmeno ai contenuti dei documenti che riportano molti dei punti messi in campo da noi. C’è il tema della flessibilità ad esempio sulle risorse europee, c’è anche un’altro aspetto importante come la lettera della Commissione sui flussi migratori e di come per la prima volta si affronti il tema dell’ immigrazione in maniera organica”. Lo ha detto il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto oggi a Roma in vista del Consiglio Europeo del 9 e 10 febbraio. “Ogni paese ha la sua posizione, sta al Consiglio europeo fare una sintesi. Il documento presentato per l’avvio di questo Consiglio mi sembra una buon punto di partenza” ha detto Fitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata