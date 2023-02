La dichiarazione a margine di una conferenza della Cia a Roma

“Non c’è unità delle opposizioni perché io, al di là del salario minimo, col Movimento 5 Stelle non condivido nulla“. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della IX Conferenza economica della Cia a Roma. “Le coalizioni si fanno per governare, non per non far governare gli altri. Se no finisci per avere un Paese, come è sempre stato, in cui si vota contro, nessuno governa e poi il Paese peggiora”, ha aggiunto Calenda.

