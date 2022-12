Urne aperte fino alle 15 del lunedì, via libera in Cdm

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera all’allungamento della tornata elettorale per le prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Le urne resteranno aperte non solo domenica 12 febbraio ma anche lunedì 13 febbraio fino alle 15. È quanto si apprende da fonti di governo.

