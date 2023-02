L'ex premier in viaggio sulla linea Vigevano-Milano alle 7.30 della mattina

Prosegue il tour d’ascolto del Movimento Cinque Stelle Lombardia sulle tratte più problematiche del trasporto ferroviario regionale, che martedì mattina ha visto la presenza del presidente Giuseppe Conte sul treno partito alle 7.35 dalla stazione di Vigevano e arrivato a Milano Porta Genova. L’ex premier ha conversato con i pendolari ascoltando i loro disagi. Conte è in città per un appuntamento elettorale in vista delle Regionali, a sostegno del candidato Pd Pierfrancesco Majorino, a Palazzo delle Stelline.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata