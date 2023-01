Il candidato alla Regione Lombardia: "Dobbiamo ripartire dalle persone"

“Abbiamo bisogno di un cambiamento netto, deciso. Serve un partito più tosto. Dobbiamo ripartire dalle persone”. Così parlando del nuovo Pd, Pierfrancesco Majorino candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra e il M5S al convegno “Energia popolare per il Pd e per l’Italia”, in corso al Talent Garden di Milano. “Sono molto critico su come sono state gestite le cose in questi mesi ma sono anche molto positivo guardando al futuro”.

